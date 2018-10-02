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В Советском районе ограничили движение до середины октября
02.10.2018 г. 11:25
Фото с сайта cheladmin.ru
На улице Воровского перекрыли движение транспорта.
Ограничение ввели на улице Воровского из-за укладки асфальта. Дорожные работы идут на участке от Блюхера до Елькина. Движение транспорта ограничили до 20 часов 15 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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