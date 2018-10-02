В Советском районе ограничили движение до середины октября

Фото с сайта cheladmin.ru

На улице Воровского перекрыли движение транспорта.

Ограничение ввели на улице Воровского из-за укладки асфальта. Дорожные работы идут на участке от Блюхера до Елькина. Движение транспорта ограничили до 20 часов 15 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта cheladmin.ru

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