Пациенты реабилитационного центра в Чебаркуле пожаловались на пытки

Фото с сайта www.ombudsman74.ru

На Южном Урале проверяют реабилитационный центр, пациенты которого пожаловались на пытки.

О пытках в реабилитационном центре Чебаркуля один из бывших пациентов рассказал уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. Мужчина провел в диспансере 2,5 месяца и сбежал из-за пыток.

Сотрудники центра обещают помочь пациентам справиться с любыми видами зависимости и психическими расстройствами. Стоимость услуги — около 30 тыс. рублей в месяц. За любую провинность людей раздевают догола и обливают ледяной водой, бьют по шее руками, сообщил заявитель. Также, по его словам, у людей насильно выбивали признания в зависимостях. Бывший пациент заявил, что большинство людей держат в реабилитационном центре принудительно, у некоторых из них вообще отсутствуют вредные привычки. Маргарита Павлова направила в силовые структуры обращения с просьбой провести проверку фактов и принять меры.



«Мы направили свои запросы с просьбой с тем, чтобы проверили факты, о которых говорят заявители, в правоохранительные органы: в прокуратуру и ГУ МВД по Челябинской области», — прокомментировала Маргарита Павлова.

По словам заявителя, после пыток на его теле появились синяки. «У меня на теле были такие синяки, которых в жизни никогда не было, размером 30 на 20 сантиметров. У меня подозрение на перелом ребер, пойду делать рентген», — рассказал мужчина. Показания о жестоком обращении в реабилитационном центре готовы дать еще трое пострадавших.

Фото с сайта www.ombudsman74.ru

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