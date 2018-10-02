Иностранный работодатель оплатил долг челябинки в 1,6 млн рублей, чтобы ее выпустили за границу

Фото с сайта ngregion.ru

Работодатель погасил долг челябинки, чтобы она смогла выехать из России.

Женщина несколько лет жила в Сочи, где у ее отца ресторанный бизнес. В Челябинске у нее осталась большая квартира в таунхаусе и автомобили Infiniti и Mazda5. Женщина редко приезжала в родной город, не оплачивала коммунальные услуги и другие долги. Приставы арестовали счета челябинки, запретили регистрационные действия с недвижимостью и автомобилями и не разрешили выезжать из России.

Женщина пришла к судебным исполнителям и сообщила, что она нашла выгодное предложение трудоустройства за границей и работодатель готов оплатить ее долги. Челябинке выдали квитанции. Работодатель в этот же день погасил долг в 1,6 млн рублей, в том числе исполнительский сбор в 67 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении ФССП.

Фото с сайта ngregion.ru

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