За 2018 год на дорогах Челябинской области камеры зафиксировали более 1 млн нарушений

Фото с сайта newbur.ru

На Южном Урале снизилось число ДТП и выросло количество штрафов по данным с камер.

Об изменении ситуации на дорогах региона рассказал министр общественной безопасности области Евгений Савченко. В понедельник, 1 октября, в программе «ЧасПолит» в эфире ГТРК «Южный Урал» он заявил о значительном росте количества постановлений по данным фотовидеофиксации. Если за весь 2017 год их было 840 тыс., то с начала 2018 года — уже больше 1 млн.

В то же время министр уточнил, что камеры не являются универсальным средством профилактики нарушений и аварийности. Для того чтобы обеспечить снижение числа ДТП, нужен целый комплекс мер. Одной из ключевых Евгений Савченко считает необходимость выставлять на дорогах посты ДПС, несмотря на наличие там камер.

«С июня фиксируется стабильно небольшой, но, тем не менее, рост летальных исходов на дорогах, и очень важно физическое присутствие сил правопорядка, потому что есть категории людей, которых видеосистема не останавливает. И вот в отношении этих людей в наркотическом и алкогольном опьянении, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих пренебрежительное отношение к обществу, надо не просто фиксировать нарушения, а задерживать их, чтобы не допустить тяжких последствий», — прокомментировал Евгений Савченко.

По данным министра, благодаря размещению мобильных постов фотовидеофиксации на опасных участках количество ДТП там снизилось на 44%, а в целом по области аварийность упала на 13%. Случаев травматизма на дорогах стало на 11% меньше.

Фото с сайта newbur.ru

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