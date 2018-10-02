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Челябинская область стала лидером-долгожителем рейтинга регионов по управлению бюджетом
02.10.2018 г. 10:02
Челябинская область получила высокую оценку минфина России за качество управления региональными финансами.
Ежегодный мониторинг проводят с 2009 года. Специалисты оценивают несколько показателей, в том числе планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом и выполнение социальных указов президента. Минфин делит субъекты России на три группы — с высоким, надлежащим и низким качеством.
По итогам 2017 года в первой группе оказались 26 регионов. В список лидеров вошла Челябинская область. Эксперты высоко оценивают показатели Южного Урала в течение всего периода ведения мониторинга, сообщили в пресс-службе регионального минфина. Челябинскую область в девятый раз подряд включили в первую группу качества управления финансами. Такие же стабильные результаты имеет только еще один регион — Ямало-Ненецкий автономный округ.
Фото с сайта zs74.ru
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