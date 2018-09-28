Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Галина Лепина

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 22 по 28 сентября 2018 года.

1. Режим ЧС и уголовные дела. В Челябинске сохраняется мусорный коллапс



Во вторник, 25 сентября, в Челябинске ввели режим ЧС из-за мусорного коллапса. Это сделали спустя неделю после того, как подрядчики перестали вывозить отходы с контейнерных площадок. Свыше 15 компаний устроили забастовку, требуя поднять тариф. Их не устроили новые условия работы: после закрытия городской свалки мусоровозы должны ездить в Полетаево и Урефты. В результате контейнерные площадки во дворах превратились в горы мусора.

Фото: Галина Лепина

Жильцы почти 1 тыс. домов жаловались на переполненные баки и неприятный запах. В отдельных дворах на контейнерных площадках появились крысы. Наиболее тяжелая ситуация с мусором сложилась на северо-западе.

Фото с сайта onf.ru

Во вторник появилась информация, что полпред президента на Урале Николай Цуканов поручил ликвидировать мусорный коллапс в Челябинске в течение трех дней. Кроме того, он поставил задачу руководителям органов прокуратуры и правоохранительных органов разобраться с причинами коллапса, установить и привлечь к ответственности виновных в этом вплоть до возбуждения уголовных дел.

Фото с сайта uralfo.gov.ru

В городе досрочно начал работу будущий регоператор по обращению с ТБО — компания «Центр коммунального сервиса». Она уже объявила аукцион по выбору организации, которая займется транспортировкой отходов. Цена контракта превышает полмиллиарда рублей.

К середине недели объем мусора, который вывозили на полигоны в Полетаево и Урефты, достиг 1 тыс. тонн в сутки. «Из жилого сектора в воскресенье вывозили порядка 348 тонн, в понедельник 440 тонн, во вторник уже 540 тонн. Заменили всех перевозчиков, которые отказались вывозить мусор», — прокомментировал мэр Евгений Тефтелев. В Челябинске работают 84 мусоровоза, 15 из них перебросили из городов области.

Фото с сайта cheladmin.ru

Мэрия выделила районным администрациям 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки стихийных свалок. Еще около 89 млн рублей по поручению губернатора направят из областного бюджета. В пятницу, 28 сентября, глава региона Борис Дубровский объехал челябинские дворы и свалки и созвал совещание по борьбе с мусором.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Сотрудники прокуратуры выявили более 300 фактов несвоевременного вывоза мусора. На должностных лиц мэрии и «Горэкоцентра» завели уголовное дело по статье о халатности. Кроме того, на перевозчиков мусора завели 21 административное дело. Материалы направлены в экологические надзорные органы. Ранее в надзорном ведомстве главу города Евгения Тефтелева предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и непринятие мер к стабилизации обстановки с вывозом отходов.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В понедельник, 24 сентября, ушел в отставку директор МУП «ГорЭкоЦентр» Игорь Галичин. Обязанности директора исполняет Дмитрий Никишкин. В «Горэкоцентр» он перешел с должности начальника отдела управления отходами и контроля в городском управлении экологии.

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении в отношении Игоря Галичина уголовного дела о халатности. В 2017 году на него завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Галичин незаконно передавал права по сбору и вывозу отходов фирме, у которой не было необходимых лицензий. В процессе расследования дела Галичину вменили три статьи: присвоение, незаконное предпринимательство и злоупотребление полномочиями, пишет Znak.com. В четверг, 27 сентября, решался вопрос об аресте Игоря Галичина, но суд оставил его под подпиской о невыезде.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Кроме того, прокуратура начала штрафовать за переполненные мусорные контейнеры управляющие компании. Об этом 74.ru сообщил директор одной из организаций. «Компания должна заплатить крупный штраф. Так нас хотят наказать за мусор во дворах. Перевозчики расторгли с УК договор, а нас теперь делают крайними», — заявил он.

ОНФ назвал Челябинск самым грязным городом-миллионников в рамках проекта «Генеральная уборка». За неделю без вывоза мусора в региональное отделение поступило более 1 тыс. обращений о стихийных свалках во дворах.

Фото с сайта onf.ru

Между тем челябинец переделал песню «Город-сказка» в «Город-свалка». Видео с исполнением песни про свой «самый любимый город» Николай Постников опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте». На мотив знаменитого хита «Город-сказка» Вячеслава Питкуна он спел о многочисленных экологических проблемах некоего населенного пункта. В числе прочих упомянул и ситуацию с вывозом мусора. В конце ролика челябинец упомянул, что это песня про Нью-Йорк.

Видео: Николай Постников / vk.com

Еще один челябинец сел в лодку, взял в руки весла и попытался поплавать в полном мусорном контейнере. Ролик также опубликован во «ВКонтакте».

Видео: Дмитрий Рожков / vk.com



2. Новым мэром Миасса стал депутат горсобрания Григорий Тонких

В Миассе со второй попытки выбрали нового главу города. Голосование прошло на сессии городского собрания депутатов в пятницу, 28 сентября. Подавляющим большинством они выбрали своего коллегу Григория Тонких, который с мая 2018 года занимал должность и.о. главы Миасса. За него отдал голос 21 депутат. Еще трое проголосовали за бизнесмена Владимира Антонова. Никто не поддержал кандидатуры главы Центрального территориального округа Сергея Варфоломеева и бывшего мэра Златоуста Дмитрия Мигашкина. Один депутат воздержался от голосования.

Фото с сайта g-miass.ru

Это вторая за последние три месяца попытка выбрать мэра Миасса. Предыдущий конкурс прошел 5 июля — тогда депутаты сорвали процедуру голосования, испортив часть бюллетеней.

Ранее город возглавлял Геннадий Васьков. В мае 2018 года он подал в отставку. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и поместили под арест. В июле ему продлили срок содержания в СИЗО до 11 октября.



3. Священник в Челябинске взял у прихожанки 600 тыс. рублей и погасил ими ипотеку

Жительница Челябинска пытается вернуть деньги, которые отдала священнику. Пенсионерка является прихожанкой Одигитриевского женского монастыря. Там она познакомилась со священником Александром Грузлевым. «Он очень напомнил мне батюшку из детства нашего деревенского. И как-то я начала себя плохо чувствовать, сердце стало покалывать. Потому и решила сделать ему завещание», — рассказала 74.ru 78-летняя челябинка.

Летом 2017 года пенсионерка и священник оформили у нотариуса завещание. Затем, по словам женщины, иерей попросил дать ему деньги на оплату ипотеки, обещал вернуть их после продажи квартиры. Через полгода священник реализовал недвижимость, однако долг не вернул, сообщила пенсионерка. При этом Александр Грузлев отметил, что женщина пожертвовала ему деньги добровольно и не взяла никакой расписки.

Фото с сайта 74.ru

Женщина обратилась к участковому. В возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия состава преступления. Однако прокуратура Ленинского района встала на сторону пожилой женщины. В суд будет направлено заявление о взыскании денег в пользу пенсионерки.

На священника завел дело Церковный суд. «Ему предписано в ближайшее время примириться с пожилой женщиной на какой-либо основе. Последствия Церковного суда будут для него самые серьезные, вплоть до лишения священного сана. Отец Александр — глупый и легкомысленный человек, он понесет наказание за свой поступок», — заявил секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

4. В магнитогорском цирке на шоу Багдасаровых во время номера тигр забился в конвульсиях

В воскресенье, 23 сентября, на шоу Карины и Артура Багдасаровых тигр потерял сознание. Инцидент произошел во время выполнения прыжков через горящие кольца. Тигр несколько раз выполнил трюк, а затем повалился на бордюр. У животного начались судороги. Дрессировщик пытался привести его в чувства. Тигра облили водой. После вторичного обливания животное пришло в себя.

Мнения зрителей и пользователей интернета разделились. Одни считают, что ситуация ужасает и угрожает детской психике. Некоторые же, наоборот, считают, что в данная ситуация типична для цирка. Животное переутомилось или испугалось.

Видео: Александр Петров / youtube.com

Обморок тигрицы прокомментировала дрессировщица Карина Багдасарова. 24 сентября она сообщила, что животное чувствует себя хорошо и реабилитация ему не нужна. Однако врачи проведут дополнительную диагностику. «Врачи ее обследовали, посмотрели, сказали, что причиной могло быть что угодно: мог упасть сахар в крови, могла быть почечная колика. Судя по тому, что это быстро все прошло, врачи считают, что ничего страшного не произошло. Но будем исследовать, сейчас, еще раз повторюсь, берем кровь, будем делать УЗИ почек, то есть полностью будем исключать ситуацию, которая с ней произошла», — сказала Карина Багдасарова.

Зоозащитник Карен Даллакян считает, что реабилитация необходима. Кроме того, тигрицу стоит исключить из состава труппы, заявил ветеринар. Также Карен Даллакян оценил действия дрессировщика, который смог предотвратить нападение других тигров на больное животное.

«Дрессировщик проявил себя как профессионал. Когда обычно случаются такие приступы при групповом нахождении животных, другие могут напасть на того, который бьется. Если бы все это произошло, то было бы просто месиво. В любом случае, сейчас, однозначно, этого тигра надо списать с труппы. И искать причины, откуда это все взялось. С каждым разом эти приступы могут учащаться», — пояснил Карен Даллакян.

Карен Даллакян предполагает, что у тигра мог случиться эпилептический припадок. Причинами приступа, по мнению зоозащитника, могли стать и внешние факторы — шум аплодисментов или свет прожекторов.



5. После неудачного старта в КХЛ в тренерском штабе «Трактора» произошли кадровые перестановки

Руководство «Трактора» внесло изменения в тренерский штаб клуба после матчей, сыгранных на старте чемпионата в первой домашней и выездной сериях.

В качестве тренера защитников в команду вернули Андрея Соколова. В пресс-службе «Трактора» отметили, что он внес значительный вклад в бронзу сезона 2017/2018. Ассистенту главного тренера Равилю Гусманову предложили возглавить команду ВХЛ «Челмет». В свою очередь Алексей Тертышный станет помощником Германа Титова.

Фото с сайта hctraktor.org

В последней выездной серии «Трактор» потерпел два разгромных поражения с общим счетом 1:14. С поражений началась и очередная домашняя серия. 24 сентября челябинский клуб встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым», матч закончился со счетом 0:5 в пользу гостей. 27 сентября «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву», счет — 1:2.

Сейчас клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. В 10 играх челябинская команда потерпела семь поражений и пропустила 38 шайб.

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