В Челябинске загорелся автомат по розливу питьевой воды

Скриншот видео с сайта vk.com

В Курчатовском районе Челябинска загорелся водомат.

Инцидент произошел в пятницу, 28 сентября, возле торгового комплекса неподалеку от перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Молдавской. Очевидцы засняли на камеру, как автомат по розливу питьевой воды начал дымить. Проходивший мимо молодой человек приоткрыл дверцу водомата, откуда показалось пламя. На место прибыла пожарная машина, огнеборцы устранили возгорание. Видеозапись опубликовали в сообществе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте», где в комментариях пользователи поиронизировали над «загоревшейся водой».

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