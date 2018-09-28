На выходных на Южном Урале ожидается шквальный ветер

Фото с сайта novosti-saratova.ru

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра.

По данным челябинского гидрометцентра в субботу, 29 сентября, в отдельных районах области будет дуть шквальный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 25 м/с. В воскресенье ветер сменит направление на северо-западное. Порывы несколько утихнут - до 16 м/с. Температура воздуха ночью +2-7, возможны заморозки до -3, днем от 12 до 18 градусов тепла.

В региональном управлении МЧС предупредили южноуральцев о мерах безопасности при сильном ветре. Следует держаться подальше от стен домов, деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и прочих слабоукрепленных конструкций. Тем, кто останется дома, рекомендуют убрать с балконов вещи и закрыть окна.

Фото с сайта novosti-saratova.ru

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