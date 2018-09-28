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В Челябинске объявили конкурс на перевозку отходов. Цена контракта превышает полмиллиарда рублей
28.09.2018 г. 15:42
«Центр коммунального сервиса» ищет перевозчика, который будет вывозить мусор из челябинских дворов на полигон в Полетаево.
Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 526 млн рублей. Согласно документу, заказчиком выступает «Центр коммунального сервиса». Срок контракта — шесть месяцев. Планируется, что за это время компания-победитель вывезет из Челябинска на полигон в Полетаево около 183 тыс. тонн мусора. У участников аукциона должна быть лицензия на сбор и транспортировку отходов I - IV классов опасности. Прием заявок завершится 28 октября. Аукцион проведут 12 ноября.
Сейчас «Центр коммунального сервиса» вывозит мусор из Челябинска своими силами. Также транспортировкой отходов занимаются несколько небольших компаний. Мусорный коллапс в Челябинске начался 17 сентября. Ряд подрядчиков отказались вывозить отходы на полигон в Полетаево по старым тарифам.
Фото с сайта sibkray.ru
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