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Новый троллейбусный маршрут свяжет северо-запад Челябинска с ЮУрГУ
28.09.2018 г. 15:39
Фото с сайта chelget.ru
В столице Южного Урала откроют троллейбусный маршрут №13.
Маршрут №13 проляжет от конечной на Братьев Кашириных до парка имени Гагарина. В прямом направлении троллейбусы будут следовать по Молодогвардейцев через Комсомольский и Свердловский проспекты, далее поворачивать на проспект Ленина и ехать до Лесопарковой. Обратно машины будут двигаться по улице Сони Кривой до Свердловского проспекта и далее следовать на северо-запад. Троллейбусы начнут работать на линии с 1 октября. В компании «ЧелябГЭТ» рассказали, что новый маршрут вводится в тестовом режиме в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.
Фото с сайта chelget.ru
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