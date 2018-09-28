Новый троллейбусный маршрут свяжет северо-запад Челябинска с ЮУрГУ

Фото с сайта chelget.ru

В столице Южного Урала откроют троллейбусный маршрут №13.

Маршрут №13 проляжет от конечной на Братьев Кашириных до парка имени Гагарина. В прямом направлении троллейбусы будут следовать по Молодогвардейцев через Комсомольский и Свердловский проспекты, далее поворачивать на проспект Ленина и ехать до Лесопарковой. Обратно машины будут двигаться по улице Сони Кривой до Свердловского проспекта и далее следовать на северо-запад. Троллейбусы начнут работать на линии с 1 октября. В компании «ЧелябГЭТ» рассказали, что новый маршрут вводится в тестовом режиме в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

Фото с сайта chelget.ru

Все новости за 28.09.2018 г.»