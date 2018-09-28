В Челябинске развернутся действия компьютерной игры в жанре постапокалипсиса

Скриншот видео Артёма Шпилёва / vk.com

Челябинские разработчики создают компьютерную игру про родной город.

Проект «Evil Delusion. Chelyabinsk in the dark» планируется реализовать в стилистике постапокалипсиса. По сюжету город, в котором погибли все жители, стал рассадником мутантов. Главным героям предстоит выяснить причины произошедшего и исследовать секретные подземные коммуникации.

В свет вышел трейлер игры, в котором можно увидеть, что разработчики скрупулезно воссоздали некоторые знакомые челябинцам места — железнодорожный вокзал и памятник Курчатову, стадион «Локомотив» и ледовую арену «Трактор», ТРК «Урал» и «Алмаз» и другие.

Главный разработчик проекта Артем Шпилев заявил, что релиз игры состоится в конце года. Как сообщает 31tv.ru, одного из персонажей «Chelyabinsk in the dark» озвучит ведущий программы «Агентство чрезвычайных новостей» Андрей Глебов.

Все новости за 28.09.2018 г.»