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В Челябинске развернутся действия компьютерной игры в жанре постапокалипсиса
28.09.2018 г. 15:36
Челябинские разработчики создают компьютерную игру про родной город.
Проект «Evil Delusion. Chelyabinsk in the dark» планируется реализовать в стилистике постапокалипсиса. По сюжету город, в котором погибли все жители, стал рассадником мутантов. Главным героям предстоит выяснить причины произошедшего и исследовать секретные подземные коммуникации.
В свет вышел трейлер игры, в котором можно увидеть, что разработчики скрупулезно воссоздали некоторые знакомые челябинцам места — железнодорожный вокзал и памятник Курчатову, стадион «Локомотив» и ледовую арену «Трактор», ТРК «Урал» и «Алмаз» и другие.
Главный разработчик проекта Артем Шпилев заявил, что релиз игры состоится в конце года. Как сообщает 31tv.ru, одного из персонажей «Chelyabinsk in the dark» озвучит ведущий программы «Агентство чрезвычайных новостей» Андрей Глебов.