В Челябинской области резко выросла младенческая смертность

Фото с сайта kaspyinfo.ru

В регионах России, где были построены перинатальные центры, повысилась младенческая смертность.

Согласно данным госстатистики, в Челябинской области с января по июль 2018 года показатель младенческой смертности вырос на 26% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Увеличение отметила Счетная палата, пишет РБК. Она проанализировала динамику показателя в регионах, где были построены перинатальные центры. По словам начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и профилактики минздрава области Людмилы Подлубной, рост младенческой смертности связан с падением рождаемости. При подсчетах учитывалось количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. родившихся. Из-за демографического кризиса 1990-х годов сейчас в регионе наблюдается недостаточное количество женщин репродуктивного возраста, отметила Людмила Подлубная. По ее словам, еще одной причиной роста младенческой смертности можно считать увеличение количества беременных, которые отказываются от абортов, несмотря на врожденные пороки детей.

«Одной из причин является уменьшение количества родившихся детей. Прогрессия идет из-за увеличения помощи недоношенным детям, бесплодным парам, женщинам старшего возраста. У нас в этом году идет увеличение младенческой смертности от врожденных пороков развития. Одна из причин — это то, что женщины сейчас отказываются от прерывания беременности. Они надеются, что ребенок будет прооперирован, и он выживет. Те дети, которые у нас погибли, — это все дети с некурабельными пороками, эта беременность должна была быть прервана», — прокомментировала Людмила Подлубная.

Перинатальные центры были построены в 26 регионах России для обеспечения доступности и качества медпомощи матерям и детям. В девяти субъектах зафиксировали рост младенческой смертности. Помимо Челябинской области, показатель увеличился в Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Хакасии.

Фото с сайта kaspyinfo.ru

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