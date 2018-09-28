Журналист Znak.com Ирина Крючкова пропала по пути из Екатеринбурга в Челябинск после конфликта с водителем

Фото с сайта www.znak.com

Полиция, родные и коллеги третьи сутки разыскивают журналиста Ирину Крючкову.

Ирина Крючкова, которая является координатором челябинской редакции Znak.com, отправилась в Челябинск в среду, 26 сентября, в районе 15:00. Примерно в 16:30 она позвонила женщине, с которой должна была встречаться в Челябинске, и сообщила, что у нее конфликт с водителем из-за места высадки. Предположительно, она воспользовалась сервисом Bla-Bla-Car или услугами частного извозчика. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен, сообщает Znak.com.

«Самостоятельный поиск результатов не дал. Телефон Ирины выключен. Биллинг показал, что он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений». По предварительным данным, он может быть утерян», — пишет интернет-газета.

Родственники и коллеги написали заявления в полицию. Приметы: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто. Контактные телефоны: 89080568003 (Александр) 89126148634 (Игорь).

Фото с сайта www.znak.com

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