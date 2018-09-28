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1 октября в Челябинске начнется отопительный сезон
28.09.2018 г. 13:36
Фото с сайта tverlife.ru
Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал распоряжение о включении отопления в жилых домах.
Документ опубликован на сайте мэрии. Теплоснабжающим организациям предписано начать подачу тепла в жилые дома с понедельника, 1 октября, а в бюджетные учреждения — с даты, указанной в специальной заявке.
Ранее вице-губернатор Сергей Шаль заявил, что для включения отопления больше не нужно дожидаться пяти дней установившихся холодов и главы городов и районов области теперь сами могут принимать решение о начале отопительного сезона. В Челябинске в понедельник ожидается похолодание – ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки, днем также будет прохладно - +9 - +11.
Фото с сайта tverlife.ru
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