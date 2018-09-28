Управляющие компании Челябинска начали штрафовать за переполненные мусорные контейнеры

Фото с сайта onf.ru

В Челябинске управляющие компании и перевозчиков отходов накажут за горы мусора во дворах.

Прокуратура начала вручать протоколы об административных нарушениях управляющим компаниям. Об этом 74.ru сообщил директор одной из организаций. «Компания должна заплатить крупный штраф. Так нас хотят наказать за мусор во дворах. Перевозчики расторгли с УК договор, а нас теперь делают крайними», — заявил он.

Однако руководитель ООО УК «ЖК Юбилейный» Павел Жолобов считает, что ответственность за несвоевременный вывоз отходов должны нести именно управляющие компании. Организациям необходимо было искать других перевозчиков либо устанавливать во дворах дополнительные контейнеры, чтобы избежать мусорного коллапса, отметил он.

«Это, как знаете, лифт сломался в доме и управляющая компания говорит: «А у нас вот «Союзлифтмонтаж», они ремонтировать не хотят, они виноваты». Нет, не они виноваты. Нанимайте другую компанию, которая будет работать, это ваша ответственность. Ответственность за то, чтобы лифт был исправен, лежит на управляющей компании. Точно так же и здесь. Пока регоператор не заключил прямые договоры с собственниками, ответственность за это лежит на управляющей компании. Заключайте договор с кем хотите, у нас в Челябинске 16 компаний-перевозчиков. Другой вопрос, что были и компании, которые заключили договор. Они говорили: «Ну мы что можем сделать? Никто не вывозит. Мы заключили договор, а они не вывозят». Но в таком случае управляющие компании должны были бить в набат, а не люди», — прокомментировал «Челябинскому эху» Павел Жолобов.

В 171-м постановлении правительства прописано, что управляющая компания не имеет права допускать накопления ТБО более чем 2,5 куба, добавил Павел Жолобов. По его словам, когда стало известно о закрытии свалки, перевозчик, с которым был заключен контракт, потребовал поднять плату за вывоз мусора на 25%. «И мы на это пошли. Я перераспределил деньги собственников. МУП «Горэкоцентр» после закрытия свалки продолжал работать с компаниями, которые подняли тариф. Однако большинство организаций отказались это делать, они решили сэкономить», — рассказал Павел Жолобов.

Фото с сайта onf.ru

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