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Компания «Центр коммунального сервиса» ищет в Челябинске сборщика мусора за 14 тыс. рублей в месяц
28.09.2018 г. 13:10
На портале Зарплата.ру открыли единственную в Челябинске вакансию сборщика мусора.
Предложение опубликовала компания «Центр коммунального сервиса». Организация ищет грузчика, который будет работать в паре с водителем мусоровоза. В его обязанности входит помощь в сборе выпавшего при загрузке мусора и уборка контейнерной площадки. Работать предлагается по сменному графику и полной занятости, зарплата — 14 тыс. рублей в месяц.
Представители портала Зарплата.ру отметили, что это единственная подобная вакансия в Челябинске, причем оплачивается она существенно ниже, чем в других городах. Так в Екатеринбурге грузчикам мусоровозов платят 900 рублей за смену, а в Новосибирске в месяц они получают 20-22 тыс. рублей.
Компания «Центр коммунального сервиса» начала работать в Челябинске в пятницу, 21 сентября, в разгар мусорного коллапса. Тогда же объявление о поиске сотрудника и появилось на сайте. С 1 января 2019 года «ЦКС» станет региональным оператором по обращению с отходами в Челябинске.
Фото: Галина Лепина
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