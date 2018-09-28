В Бакале экс-начальнику отдела ЖКХ дали условный срок за махинации с переселением из ветхого жилья

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области вынесли приговор начальнику бакальского ЖКХ за коррупционные нарушения.

В 2014 году женщина, которая возглавляла отдел ЖКХ в администрации Бакала, зарегистрировала своих знакомых в восьми аварийных помещениях. Таким образом, она искусственно создала им нужду в улучшении жилищных условий. Затем чиновница предоставляла им квартиры на основании договора соцнайма. Один из переселившихся дал ей за это 40 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции, уголовное дело возбуждено по двум статьям — о превышении полномочий и получении взятки. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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