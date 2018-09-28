К 28 декабря 2018 года систему «112» введут в постоянную эксплуатацию на территории всей области

Фото с сайта inmozhaisk.ru

По поручению губернатора Бориса Дубровского на территории Челябинской области внедряется система «112».

В пятницу, 28 сентября, в минкомсвязи направили заявку на получение разрешения для запуска системы «112» в регионе поэтапно с 1 октября 2018 года.

«Система «112» позволит каждому южноуральцу из любой точки области буквально в считанные секунды выйти на связь с оперативными службами. Это очень важный фактор, потому что порой в чрезвычайных ситуациях счет времени идет на минуты», — заявил губернатор Борис Дубровский.

После получения разрешения от минкомсвязи систему «112» введут в опытном режиме в Верхнем Уфалее, Карабаше и в 15 районах области. Второй этап подключения будет идти до 20 ноября. За этот период в систему введут остальные города и районы. А к 28 декабря система будет работать на территории всей области в режиме постоянной эксплуатации.

Фото с сайта inmozhaisk.ru

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