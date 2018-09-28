Из бюджета направят 8,5 млн рублей на ремонт гранитных плит на здании Заксобрания

Фото с сайта uralpress.ru

В столице Южного Урала отремонтируют фасад здания Законодательного собрания области.

Информацию об аукционе опубликовали на сайте единой системы госзакупок. Общая стоимость контракта составляет 8,5 млн рублей. Из них непосредственно на ремонт сколов на гранитных плитах потратят почти 7,5 млн. Еще чуть более 1 млн рублей уйдет на проведение экспертизы и разработку документации. Завершить работы предполагается за 75 дней с момента заключения контракта. На фасаде здания уже возвели строительные леса.

Некоторые общественники выступили против траты бюджетных денег на реконструкцию. Так, представители движения «Челябинский урбанист» полагают, что зданию Заксобрания ремонт не нужен, поскольку оно и так выглядит, как новое, а сколы на гранитных плитах фасада столь незначительны, что ими можно и пренебречь.

«В это же время в пяти метрах от здания есть подземный переход, где разваливаются ступени, и люди падают с них, а с потолка течет вода. А вдоль главного проспекта стоят здания сталинской застройки, с которых падают балконы», — пишут урбанисты в своем сообществе во «ВКонтакте».

Фото с сайта uralpress.ru

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