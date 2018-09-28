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Борис Дубровский объехал челябинские дворы и свалки и созвал совещание по борьбе с мусором
28.09.2018 г. 11:46
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор подключился к ситуации со стихийными свалками в Челябинске.
В пятницу, 28 сентября, Борис Дубровский совершил большой объезд по городу, посвященный проблеме вывоза мусора. Он побывал на закрытой городской свалке и оценил готовность объекта к рекультивации. Затем поехал в микрорайон на Тополиной аллее и изучил ситуацию с вывозом отходов.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Потом глава региона посетил новый полигон ТБО в Полетаево, который сейчас принимает до 200 машин с мусором в сутки. По итогам объезда губернатор созвал совещание с участием всех заинтересованных лиц.
Фото с сайта gubernator74.ru
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