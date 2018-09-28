Борис Дубровский объехал челябинские дворы и свалки и созвал совещание по борьбе с мусором

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор подключился к ситуации со стихийными свалками в Челябинске.

В пятницу, 28 сентября, Борис Дубровский совершил большой объезд по городу, посвященный проблеме вывоза мусора. Он побывал на закрытой городской свалке и оценил готовность объекта к рекультивации. Затем поехал в микрорайон на Тополиной аллее и изучил ситуацию с вывозом отходов.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Потом глава региона посетил новый полигон ТБО в Полетаево, который сейчас принимает до 200 машин с мусором в сутки. По итогам объезда губернатор созвал совещание с участием всех заинтересованных лиц.

Фото с сайта gubernator74.ru



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