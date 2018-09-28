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Сделано в Челябинске
Разворот
Пенсионная реформа, устранение мусорного коллапса
28.09.2018 г. 11:38
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Гость вечернего эфира на «Челябинском эхе» в пятницу, 28 сентября, — политолог Василий Зорин. С ним обсудим все самое важное и интересное на этой неделе — в традиционном пятничном «Развороте».
Присоединяйтесь к подведению итогов после 18 часов на «Челябинском эхе». Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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