Пенсионная реформа, устранение мусорного коллапса

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Гость вечернего эфира на «Челябинском эхе» в пятницу, 28 сентября, — политолог Василий Зорин. С ним обсудим все самое важное и интересное на этой неделе — в традиционном пятничном «Развороте».

Присоединяйтесь к подведению итогов после 18 часов на «Челябинском эхе». Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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