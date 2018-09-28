Новым мэром Миасса стал депутат горсобрания Григорий Тонких

Фото с сайта g-miass.ru

В Миассе со второй попытки выбрали нового главу города.

Голосование прошло на сессии городского собрания депутатов в пятницу, 28 сентября. Подавляющим большинством они выбрали своего коллегу Григория Тонких, который с мая 2018 года занимал должность и.о. главы Миасса. За него отдал голос 21 депутат. Еще трое проголосовали за бизнесмена Владимира Антонова. Никто не поддержал кандидатуры главы Центрального территориального округа Сергея Варфоломеева и бывшего мэра Златоуста Дмитрия Мигашкина. Один депутат воздержался от голосования.

Это вторая за последние три месяца попытка выбрать мэра Миасса. Предыдущий конкурс прошел 5 июля — тогда депутаты сорвали процедуру голосования, испортив часть бюллетеней.

Ранее город возглавлял Геннадий Васьков. В мае 2018 года он подал в отставку. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и поместили под арест. В июле ему продлили срок содержания в СИЗО до 11 октября.

Фото с сайта g-miass.ru

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