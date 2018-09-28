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На трассе М5 сбили пешехода с розой в руках
28.09.2018 г. 10:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Катав-Ивановском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход.
Авария произошла ночью в четверг, 27 сентября, под Катав-Ивановском. Водитель за рулем неустановленной машины сбил пешехода, который находился на проезжей части, а затем скрылся. На место происшествия прибыли полицейские. Пешехода госпитализировали, он скончался от полученных травм в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В настоящее время устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, мужчина добирался попутным транспортом из Красноярского края в Самарскую область. Пешеход представлялся Виктором, в руках у него был цветок розы, который он вез сестре, пишет avanpress.ru.
Фото с сайта 74.мвд.рф