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На трассе М5 пенсионер на автовозе врезался в две иномарки. Один человек погиб
28.09.2018 г. 10:25
В Челябинской области автовоз спровоцировал двойное ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла утром в пятницу, 28 сентября, на трассе М5 близ Усть-Катава. 65-летний водитель автомобиля MAN при движении допустил занос полуприцепа-автовоза на скользкой дороге. Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами.
Фото: Пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, в результате аварии 60-летний водитель Renault Koleos погиб на месте, а управлявшая Toyota Corolla 33-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП.
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