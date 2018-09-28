Челябинец переделал песню «Город-сказка» в «Город-свалка»

Уроженец Челябинска опубликовал свое видение хита группы «Танцы Минус».

Видео с исполнением песни про свой «самый любимый город» Николай Постников опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте». На мотив знаменитого хита «Город-сказка» Вячеслава Питкуна он спел о многочисленных экологических проблемах некоего населенного пункта. В числе прочих упомянул и ситуацию с вывозом мусора:

«Дым высоких труб — он не беспокоит нас,

Ведь у каждого в городе есть свой противогаз.

Электричество, газ, телефон, водопровод —

Коммунальный рай. Но есть одно «но»…

Город-свалка, всех бомжей мечта,

Если выбросил ты мусор — он остался навсегда.

Глотая в воздухе выброс заводской,

С запахом бензина и свалки городской».

В конце ролика челябинец упомянул, что это песня про Нью-Йорк.

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