Челябинец переделал песню «Город-сказка» в «Город-свалка»

28.09.2018 г. 09:54

Челябинец переделал песню «Город-сказка» в «Город-свалка»

Уроженец Челябинска опубликовал свое видение хита группы «Танцы Минус».

Видео с исполнением песни про свой «самый любимый город» Николай Постников опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте». На мотив знаменитого хита «Город-сказка» Вячеслава Питкуна он спел о многочисленных экологических проблемах некоего населенного пункта. В числе прочих упомянул и ситуацию с вывозом мусора:

 

«Дым высоких труб — он не беспокоит нас,
Ведь у каждого в городе есть свой противогаз.
Электричество, газ, телефон, водопровод —
Коммунальный рай. Но есть одно «но»…
Город-свалка, всех бомжей мечта,
Если выбросил ты мусор — он остался навсегда.
Глотая в воздухе выброс заводской,
С запахом бензина и свалки городской».

 

В конце ролика челябинец упомянул, что это песня про Нью-Йорк.

  

 

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