Минэкологии области обвинили в бездействии по нарушениям на озере Тургояк

Фото с сайта onf.ru

Эксперты Народного фронта выявили экологические нарушения на озере Тургояк.

В ходе мониторинга по обращениям местных жителей общественники установили, что на базе отдыха «Золотой пляж» идет отсыпка береговой линии, застройка и слив нечистот в водоем. По словам активистов, чиновники и контрольно-надзорные органы в курсе этих нарушений, однако не предпринимают необходимых мер.

«Представители министерства экологии пытались нас убедить в том, что эта часть Тургояка является не водоемом, а сушей, на которой по необъяснимым причинам поднялась вода на высоту три метра, но забывают сказать, что если это и произошло, то 20 лет назад. На наш взгляд, столь долгий срок говорит о том, что водоем перешел в новую форму, у него изменились границы, и необходимо их обозначить и узаконить, а не засыпать озеро камнями», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

Координатор по проблемам экологии Виталий Вороной рассказал, что власти по сути игнорируют ситуацию. «Ведомство формально составляет документы, суд рассматривает дело и выносит штраф, который не оплачивается, через год приставы невзысканные постановления во

звращают обратно. В результате урон памятнику природы нанесен, но за это никто не ответил, а безнаказанность порождает новые и зачастую более тяжелые нарушения», — пояснил он.

Общественники призвали чиновников заниматься не только бумажной работой, но и добиваться наказания нарушителей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Фото с сайта onf.ru

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