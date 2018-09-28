Экс-директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина оставили на свободе

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд отклонил ходатайство следствия об аресте Игоря Галичина.

Заседание в рамках разбирательства по уголовным делам о присвоении средств, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями состоялось в четверг, 27 сентября, в Центральном райсуде Челябинска.

Следователь требовал отправить Игоря Галичина в СИЗО из опасения, что он может скрыться от правоохранительных органов. Суд отклонил ходатайство из-за недостаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил экс-директора «Горэкоцентра» под подпиской о невыезде. В тот же день по требованию прокуратуры на должностных лиц компании завели уголовное дело по статье о халатности. Оно связано с мусорным коллапсом, который охватил Челябинск на прошлой неделе.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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