На пенсионерку из Челябинска завели дело за оскорбление полицейского на митинге 9 сентября

Фото: Анна Адианова

В отношении челябинской пенсионерки возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского на митинге против пенсионной реформы.

По версии следствия, 59-летняя женщина публично оскорбила 30-летнего полицейского. Это произошло 9 сентября на несанкционированном митинге против пенсионной реформы на Кировке. Акция была организована сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Городские власти ее не согласовали.

На месте проведения митинга присутствовали силовики, которые дважды брали протестующих в кольцо. Что касается 59-летней женщины, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти. Соответствующее постановление опубликовал в своем телеграм-канале руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Пенсионерке грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы.

Фото: Анна Адианова

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