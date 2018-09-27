В Челябинске завели дело на директора детсада, откуда ушел ребенок

Фото с сайта www.tvtomsk.ru

В отношении директора челябинского детсада возбуждено уголовное дело после самовольного ухода воспитанника.

По данным областной прокуратуры, 4-летний мальчик ушел из детсада по улице Куйбышева в 9:45 в среду, 26 сентября. Через 40 минут ребенка обнаружили прохожие. В отношении директора детсада возбуждено административное дело.

Фото с сайта www.tvtomsk.ru

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