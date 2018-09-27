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В Челябинске завели дело на директора детсада, откуда ушел ребенок
27.09.2018 г. 15:36
Фото с сайта www.tvtomsk.ru
В отношении директора челябинского детсада возбуждено уголовное дело после самовольного ухода воспитанника.
По данным областной прокуратуры, 4-летний мальчик ушел из детсада по улице Куйбышева в 9:45 в среду, 26 сентября. Через 40 минут ребенка обнаружили прохожие. В отношении директора детсада возбуждено административное дело.
Фото с сайта www.tvtomsk.ru
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