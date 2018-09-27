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В Челябинске на улице мужчина ударил 16-летнего подростка ножом
27.09.2018 г. 15:33
Фото с сайта vestivm.ru
В Тракторозаводском районе сборщик металлолома напал на прохожего.
Инцидент произошел вечером в среду, 26 сентября, на улице Турбинной. 16-летний подросток гулял во дворе с тремя своими сверстниками. Мимо шли двое мужчин, которые несли металлолом. Один из них спросил у подростка закурить, а затем ударил его ножом в грудь.
Пострадавшего госпитализировали. Нападавший метил в область сердца, однако в больнице выяснили, что оно не задето, парня удалось спасти. Мужчину задержала полиция, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото с сайта vestivm.ru
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