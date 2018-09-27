В Челябинске на улице мужчина ударил 16-летнего подростка ножом

Фото с сайта vestivm.ru

В Тракторозаводском районе сборщик металлолома напал на прохожего.

Инцидент произошел вечером в среду, 26 сентября, на улице Турбинной. 16-летний подросток гулял во дворе с тремя своими сверстниками. Мимо шли двое мужчин, которые несли металлолом. Один из них спросил у подростка закурить, а затем ударил его ножом в грудь.

Пострадавшего госпитализировали. Нападавший метил в область сердца, однако в больнице выяснили, что оно не задето, парня удалось спасти. Мужчину задержала полиция, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото с сайта vestivm.ru

Все новости за 27.09.2018 г.»