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На чиновников мэрии и руководство «Горэкоцентра» завели уголовное дело из-за мусорного коллапса
27.09.2018 г. 15:15
Должностных лиц администрации Челябинска и МУП «Горэкоцентр» подозревают в халатности.
Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. Во время рейда сотрудники надзорного ведомства выявили более 300 фактов несвоевременного вывоза мусора. Следователи рассмотрели материалы проверки и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о халатности в отношении чиновников мэрии и руководства МУП «Горэкоцентр». Кроме того, на перевозчиков мусора завели 21 административное дело. Материалы направлены в экологические надзорные органы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Между тем власти заявляют, что ситуация с транспортировкой отходов в Челябинске налаживается. Сейчас в городе работают более 80 мусоровозов. Из бюджета области на ликвидацию коллапса выделено около 89 млн рублей.
Фото с сайта udm-info.ru
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