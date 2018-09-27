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Прокуратура планирует штрафовать челябинских коммунальщиков за мусор во дворах
27.09.2018 г. 15:03
Управляющие компании и перевозчики отходов получат крупные штрафы за мусор во дворах Челябинска.
Коммунальщиков предупредили о штрафах за не вывезенный из дворов Челябинска мусор. Об этом Znak.com рассказал сотрудник одной из управляющих компаний города. По его словам, коммунальщикам придется заплатить по 100-200 тыс. рублей. В прокуратуре интернет-газете подтвердили информацию о штрафах. Ведомство собрало более 300 фактов несвоевременного вывоза мусора. В отношении организаций будут возбуждены административные дела, сообщили в прокуратуре.
Мусорный коллапс в Челябинске начался 17 сентября. Часть перевозчиков отказались вывозить отходы на полигон в Полетаево. Дворы оказались заваленными мусором. Со вторника, 25 сентября, в городе действует режим ЧС.
Фото: Галина Лепина
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