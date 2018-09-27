В Челябинской области для владельцев транспорта на газу вдвое снизили налог

Фото с сайта cheladmin.ru

Депутаты Заксобрания приняли законопроект о льготах для автобусов и грузовиков, работающих на газомоторном топливе.

Теперь для автобусов и грузовиков, которые используют в качестве топлива природный газ, предусмотрена скидка по транспортному налогу в размере 50%. По словам председателя Заксобрания Владимира Мякуша, такая мера простимулирует южноуральские предприятия к использованию газа.

«Мотивация транспортных организаций использовать газомоторное топливо является одной из мер улучшения экологической ситуации в регионе», — отметил он.

По расчетам специалистов, которые приводит пресс-служба ЗСО, объем выбросов вредных веществ в атмосферу при переводе грузовиков и автобусов организаций на природный газ сократится более чем на 25 тыс. тонн.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.09.2018 г.»