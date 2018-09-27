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В Челябинской области для владельцев транспорта на газу вдвое снизили налог
27.09.2018 г. 15:02
Депутаты Заксобрания приняли законопроект о льготах для автобусов и грузовиков, работающих на газомоторном топливе.
Теперь для автобусов и грузовиков, которые используют в качестве топлива природный газ, предусмотрена скидка по транспортному налогу в размере 50%. По словам председателя Заксобрания Владимира Мякуша, такая мера простимулирует южноуральские предприятия к использованию газа.
«Мотивация транспортных организаций использовать газомоторное топливо является одной из мер улучшения экологической ситуации в регионе», — отметил он.
По расчетам специалистов, которые приводит пресс-служба ЗСО, объем выбросов вредных веществ в атмосферу при переводе грузовиков и автобусов организаций на природный газ сократится более чем на 25 тыс. тонн.
Фото с сайта cheladmin.ru
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