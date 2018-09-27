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Бизнес-омбудсмена области Александра Гончарова назначили на второй срок
27.09.2018 г. 14:46
Уполномоченный по правам предпринимателей Александр Гончаров переизбран на новый срок.
Депутаты Заксобрания области единогласно приняли решение о назначении Александра Гончарова на должность бизнес-омбудсмена. Он был единственным кандидатом.
Александр Гончаров стал бизнес-омбудсменом области пять лет назад. В среду, 26 сентября, истек срок его полномочий. Переназначение Гончарова поддержали региональные отделения общественных организаций «ОПОРА РОССИИ», СПП, ЮУТПП и другие объединения, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.
«Я буду делать все возможное для повышения эффективности нашей работы, для роста и развития предпринимательской деятельности и процветания региона», — заявил бизнес-омбудсмен.
Фото с сайта gubernator74.ru
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