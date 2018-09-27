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На челябинском железнодорожном вокзале джазмены исполнят русские народные песни
27.09.2018 г. 14:33
1 октября на ж/д вокзале дадут концерт джаз-коллективы Челябинска.
В фойе железнодорожного вокзала будут выступать оркестр Антона Бугаева и коллектив «Уральский Диксиленд Игоря Бурко». Концерт, посвященный 15-летию РЖД, начнется в 18:00 и будет продолжаться в течение полутора часов, рассказала корреспонденту «Челябинского эха» директор «Диксиленда» Наталья Риккер. По ее словам, в программу включены наиболее известные в России и мире музыкальные произведения.
«Мы, конечно, сыграем эстрадно-джазовую классику 20-21 века. Например, прозвучит такая знаменитая тема «Puttin’ On the Ritz». Не думайте, что это связано с президентом нашей страны. Это просто совпадение в звучании названия. На самом деле, это известнейшее произведение американского композитора Ирвинга Берлина, написанное еще в 20-е годы. Прозвучит немало песен, мы даже исполним джазовую аранжировку знаменитой битловской «Can't buy me love». Будет представлена российская музыка, например, аранжировки русских народных песен», — сообщила Наталья Риккер.
В честь юбилея РЖД музыканты исполнят «железнодорожные» композиции. В частности, в новой джазовой аранжировке прозвучит песня «На Тихорецкую состав отправится».
Источник: yuzd.rzd.ru
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