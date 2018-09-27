В Магнитогорске 16-летнего школьника будут судить за торговлю наркотиками

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Магнитогорске подросток предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков.

По версии следствия, летом 2018 года подросток установил на телефон мобильное приложение. Затем он вступил в переписку с неустановленным лицом, чтобы получить информацию о закладках с наркотиками. Подросток планировал заработать деньги на продаже веществ.

В середине августа школьнику пришло сообщение, что тайник находится у одного из жилых домов по проспекту Карла Маркса. Подросток забрал в кустах закладку с наркотиками. После этого его задержали полицейские. Вещества были расфасованы в 30 пакетов, общая масса составляла более 10 граммов. Школьник признал свою вину в полном объеме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 27.09.2018 г.»