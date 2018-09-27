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В Челябинской области подросток заплатит 10 млн рублей за поджог леса
27.09.2018 г. 14:28
Фото с сайта sm-news.ru
В Октябрьском районе 16-летнего местного жителя осудили за поджог леса.
Суд установил, что 20 мая 2018 года на свалке в селе Октябрьское подросток поджег диван. Мальчик планировал извлечь из него металлический каркас и сдать в металлолом. Он оставил горящий диван без присмотра и ушел в другую часть свалки. Огонь по траве распространился за пределы полигона на лесной массив. Пламя повредило сосны и березы. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 14,7 млн рублей.
Подросток получил один год лишения свободы условно. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта sm-news.ru
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