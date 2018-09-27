Предприниматели Златоуста смогут получить консультации в новом многофункциональном центре

Фото с сайта mfc74.ru

В Челябинской области появится еще один МФЦ по поддержке предпринимателей.

По результатам конкурса средства на открытие центра получит Златоуст. На это выделили 2 млн рублей федеральных средств и еще 500 тыс. рублей из регионального бюджета. В новом МФЦ предприниматели смогут бесплатно проконсультироваться по открытию дела, ведению и сопровождению бизнеса и работе с инвесторами. Кроме того, там займутся обучением по специальным образовательным программам.

Губернатор Борис Дубровский назвал объединение всех мер господдержки бизнеса по принципу «одного окна» важным пунктом в развитии предпринимательства на Южном Урале.

«В одном месте человек должен получить весь необходимый комплекс услуг — от консультирования до микрофинансирования. И не только в Челябинске. Важно, чтобы этот опыт распространялся в муниципальных образованиях региона», — подчеркнул Борис Дубровский.

После Златоуста планируется открытие подобных МФЦ для бизнеса и в других городах Южного Урала.

Фото с сайта mfc74.ru

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