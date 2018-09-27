В октябре около 800 дольщиков «Гринфлайта» получат квартиры

Фото с сайта pravmin74.ru

В октябре в микрорайоне «Академ Riverside» в эксплуатацию введут два дома «Гринфлайта».

Три многоэтажки компании уже сданы и готовы для заселения. На собрании участников долевого строительства приняли решение о передаче квартир собственникам. Жилье получит 541 семья.

«На данный момент квартиры в домах ждут около 1,5 тыс. человек. Около 800 из них смогут получить жилье уже в октябре. Остальные — в декабре», — сообщил директор «Гринфлайта» Олег Лакницкий.

Исключение составят 40 человек, которые отказались от замены квартир и решили ждать сдачи выбранных домов. В 2018 году в эксплуатацию должны ввести семь объектов из 15. Дольщикам остальных домов предложат квартиры схожей площади в сданных объектах. По информации регионального минстроя, большинство собственников уже согласились на переезд.

Еще один дом в сентябре введут в эксплуатацию в микрорайоне «Чурилово Lake City». Квартиры получат 236 дольщиков.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 27.09.2018 г.»