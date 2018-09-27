В Челябинске началась очистка русла реки Миасс от мусора и зарослей

В столице Южного Урала приступили к очистке главной водной артерии.

В среду, 26 сентября, в субботнике приняла участие команда волонтеров. В нее вошли сотрудники регионального минэкологии и эко-активисты. Возглавил команду уборщиков министр экологии области Сергей Лихачев. Волонтеры ликвидировали часть мусорных завалов на заболоченном участке в районе зала органной музыки «Родина».

Сергей Лихачев, который выполнял уборку в резиновых сапогах и перчатках, заявил, что до конца года этот отрезок берега полностью приведут в порядок. Масштабные работы по очистке русла Миасса начнутся в 2019 году. Предусмотрено два этапа — эстетический и капитальный. Полностью привести в порядок участок реки, пролегающий через центр города, планируют к 2020 году, когда Челябинск будет принимать саммиты ШОС и БРИКС.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.09.2018 г.»