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В Челябинской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер
27.09.2018 г. 14:07
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Синоптики прогнозируют на Южном Урале заморозки, дожди и ветер до 22 м/с.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 28 сентября, в регионе ожидается + 3 - +8, местами заморозки до -3 в воздухе и до -5 на почве. Днем потеплеет до + 14. В большинстве районов в пятницу ожидаются дожди. Ветер будет юго-западный 8 - 13 м/с. Отдельные порывы будут достигать 17 - 22 м/с.
В региональном управлении МЧС предупредили о повышенной вероятности возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем. Южноуральцам советуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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