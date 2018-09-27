В Челябинской области ожидаются заморозки до -5 и сильный ветер

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Синоптики прогнозируют на Южном Урале заморозки, дожди и ветер до 22 м/с.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 28 сентября, в регионе ожидается + 3 - +8, местами заморозки до -3 в воздухе и до -5 на почве. Днем потеплеет до + 14. В большинстве районов в пятницу ожидаются дожди. Ветер будет юго-западный 8 - 13 м/с. Отдельные порывы будут достигать 17 - 22 м/с.

В региональном управлении МЧС предупредили о повышенной вероятности возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем. Южноуральцам советуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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