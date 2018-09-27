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В Челябинске стали чаще продавать элитное жилье в многоквартирных домах
27.09.2018 г. 13:04
Специалисты портала N1.RU отметили рост числа объявлений о продаже дорогих квартир.
Всего за год количество квартир по цене от 7 млн рублей и выше выросло на 10% — сейчас на сайте более 300 таких объявлений. Кроме того, увеличилась и ценовая граница. Если год назад самая дорогая жилплощадь стоила чуть более 45 млн рублей, то в данный момент — 60 млн рублей.
«Среди дорогих квартир появилось достаточно много объектов в новых домах бизнес-класса. Скорее всего, из-за них и произошел рост», — прокомментировали в пресс-службе портала N1.RU.
Однако, несмотря на рост количества в продаже жилья премиум-класса в многоквартирных домах, самым дорогим сегментом недвижимости в Челябинской области остаются загородные дома. Цены на них доходят до 100 млн рублей.
Фото с сайта dtk-m.ru
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