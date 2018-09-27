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Бесплатно сделать ЭКГ южноуральцы смогут во Всемирный день сердца
27.09.2018 г. 12:53
Фото с сайта Hi-News.ru
28 и 29 сентября в Челябинской области пройдут акции, приуроченные к Всемирному дню сердца.
28 сентября с 11:00 до 14:00 в Челябинске все желающие смогут определить уровень глюкозы и холестерина в крови, сделать ЭКГ и получить рекомендации специалиста-кардиолога. Мероприятие будет проходить в ЮУрГУ. Также состоится открытый урок по скандинавской ходьбе.
По данным Всероссийского научного общества кардиологов, заболевания сердца и сосудов являются причиной половины всех смертей россиян. Основными факторами риска становятся высокое артериальное давление, повышенные уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, ожирение и малоподвижный образ жизни.
Фото с сайта Hi-News.ru
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