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В Златоусте признали незаконными убийства бродячих животных на месте поимки
27.09.2018 г. 12:50
Фото с сайта novostipmr.com
Городской суд Златоуста пресек незаконную деятельность ловцов безнадзорных кошек и собак.
Прокуратура провела проверку фирмы «КомРит» и управление ЖКХ Златоуста. Выяснилось, что при отлове животных использовался препарат «Адилин-Супер», который вызывает остановку дыхания. Деятельность по умерщвлению бродячих собак и кошек без предварительного содержания в питомнике сотрудники надзорного ведомства потребовали признать незаконной. С соответствующим заявлением они обратились в городской суд.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, в областном суде апелляцию отклонили.
Фото с сайта novostipmr.com
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