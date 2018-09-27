В Златоусте признали незаконными убийства бродячих животных на месте поимки

Фото с сайта novostipmr.com

Городской суд Златоуста пресек незаконную деятельность ловцов безнадзорных кошек и собак.

Прокуратура провела проверку фирмы «КомРит» и управление ЖКХ Златоуста. Выяснилось, что при отлове животных использовался препарат «Адилин-Супер», который вызывает остановку дыхания. Деятельность по умерщвлению бродячих собак и кошек без предварительного содержания в питомнике сотрудники надзорного ведомства потребовали признать незаконной. С соответствующим заявлением они обратились в городской суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, в областном суде апелляцию отклонили.

Фото с сайта novostipmr.com

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