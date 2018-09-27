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«МРСК Урала» планирует подать иск о признании «Челябэнергосбыта» банкротом
27.09.2018 г. 12:38
ОАО «МРСК Урала» намерено обратиться в суд с заявлением о признании ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом.
Уведомление размещено на сайте «Федресурс». «Челябэнергосбыт» до сих пор не погасил долг перед сетевой компанией, сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». Сумма составляет более 3,5 млрд рублей. Арбитражный суд выдал исполнительные листы о взыскании денег, однако «Челябэнергосбыт» долги не погасил.
Компанию в июне 2018 года лишили статуса гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии. «Челябэнергосбыт» покинул рынок из-за многомиллиардных долгов. Общий размер неплатежей составляет около 11 млрд рублей. С 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области стала организация «МРСК Урала».
Фото с сайта fas.gov.ru
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