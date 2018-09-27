- 65.7585р. - 0.0659
- 77.3846р. + 0.0014
На ликвидацию мусорного коллапса в Челябинске выделили более 88 млн рублей
27.09.2018 г. 12:03
По инициативе губернатора Бориса Дубровского на решение проблем с вывозом мусора направили деньги из областного бюджета.
Борис Дубровский поручил областному минфину направить 88,7 млн рублей на решение проблем, связанных с вывозом мусора в Челябинске. Изменения в законе об областном бюджете на 2018-2020 годы утвердили депутаты Заксобрания. Деньги направят на обработку и захоронение отходов, сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын.
Проблема с вывозом мусора из дворов Челябинска возникла в середине сентября после закрытия городской свалки. С 25 сентября в городе действует режим ЧС. Мэрия выделила районным администрациям 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки стихийных свалок.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 27.09.2018 г. На чиновников мэрии и руководство «Горэкоцентра» завели уголовное дело из-за мусорного коллапса
- 27.09.2018 г. Прокуратура планирует штрафовать челябинских коммунальщиков за мусор во дворах
- 27.09.2018 г. Объемы вывозимого из Челябинска мусора достигли 1 тыс. тонн в сутки
- 26.09.2018 г. Перевозчики, которые продолжают вывозить мусор из Челябинска, работают из последних сил
- 26.09.2018 г. «Горэкоцентр» пересматривает график вывоза мусора из челябинских дворов