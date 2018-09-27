На ликвидацию мусорного коллапса в Челябинске выделили более 88 млн рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

По инициативе губернатора Бориса Дубровского на решение проблем с вывозом мусора направили деньги из областного бюджета.

Борис Дубровский поручил областному минфину направить 88,7 млн рублей на решение проблем, связанных с вывозом мусора в Челябинске. Изменения в законе об областном бюджете на 2018-2020 годы утвердили депутаты Заксобрания. Деньги направят на обработку и захоронение отходов, сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Проблема с вывозом мусора из дворов Челябинска возникла в середине сентября после закрытия городской свалки. С 25 сентября в городе действует режим ЧС. Мэрия выделила районным администрациям 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки стихийных свалок.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.09.2018 г.»