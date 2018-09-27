Большинство челябинцев считают, что Конституция России не соответствует реальности

Фото с сайта www.asfera.info

Социологи местного филиала Президенской академии спросили челябинцев, считают ли они актуальным основной закон страны.

Однозначно утвердительно ответили всего 7% респондентов. Три четверти опрошенных признают необходимость изменений, однако мнения об их характере разделились примерно поровну. Одни полагают, что нужно откорректировать основной закон в соответствии с текущей повесткой общественно-политической жизни. Другие считают, что следует, наоборот, приводить существующую действительность в соответствие с принятой в 1993 году Конституцией России. В 2013 году пропорция была совершенно иной — нормы основного закона считали незыблемыми почти 60% респондентов.

Ранее социологи спрашивали челябинцев, знают ли они содержание российской Конституции. Выяснилось, что каждый пятый житель вообще не имеет понятия о том, что в ней написано, а две трети имеют лишь общее представление о ключевых положениях основного закона.

Фото с сайта www.asfera.info

Все новости за 27.09.2018 г.»