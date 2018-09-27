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Убийство челябинского экс-кандидата в депутаты заказали его жена и сын
27.09.2018 г. 09:30
В Челябинске раскрыли убийство 47-летнего мужчины в городском бору.
Правоохранители установили, что организаторами покушения были жена и сын убитого. Они договорились с двумя ранее несудимыми молодыми людьми, которые согласились застрелить мужчину за 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, организаторам и одному из исполнителей предъявлено обвинение. Сейчас сын убитого и киллер находятся в СИЗО, а вдову поместили под домашний арест.
Тело 47-летнего мужчины обнаружили вечером 12 сентября, в лесополосе возле Митрофановского кладбища. Он получил несколько огнестрельных ранений. Известно, что несколько лет назад этот мужчина баллотировался в депутаты собрания Локомотивного городского округа как самовыдвиженец.
Фото с сайта sledcom.ru
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