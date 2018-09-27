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В Катав-Ивановском районе после землетрясения образовался грязевой оползень
27.09.2018 г. 08:52
Жители Катав-Ивановска обнаружили гигантский грязевой оползень недалеко от города.
Очевидцы сообщили, что в районе горы Песчаной образовался разлом. В лесном массиве горожане обнаружили движущийся поток грязи. Фотографии и видео выложили в социальные сети. «Там земля разошлась, процесс продолжается. Стоит гул, деревья ломаются, как спички. Если кто-то думает, что землетрясение закончилось, — съездите, посмотрите. Все продолжается», — пишет одна из очевидцев в группе «Подслушано Катав-Ивановск» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники регионального управления МЧС организовали мониторинг в районе происшествия. Протяженность оползня составляет 650 метров.
«В настоящее время по краям "оползня" грязь застыла...движения и шума грязи не наблюдается», — написал министр общественной безопасности области Евгений Савченко на своей странице в Facebook.
По его словам, угрозы безопасности горожан нет. Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Катав-Ивановском районе 5 сентября. В результате подземных толчков во многих зданиях образовались трещины. Сейсмическую активность ощутили жители Челябинска, Копейска и городов горных районов области, а также в Уфе и Екатеринбурге.
Фото: Артём Рысбаев / vk.com/podslushano_katav_i
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