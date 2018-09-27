Челябинский областной суд оставил Антона Бахаева под домашним арестом

Фото с сайта gubernator74.ru

Бышего первого замминистра экономразвития области отказались отправить обратно в СИЗО.

Меру пресечения для Антона Бахаева оставили без изменения. Такое решение челябинский облсуд принял в четверг, 27 сентября. Ранее сторона обвинения требовала вернуть экс-чиновника в следственный изолятор. По данным прокуратуры, Антон Бахаев может информировать о ходе расследования дела некоторых своих соучастников, которых еще не выявило следствие. Кроме того, он не возместил причиненный государству ущерб в размере свыше 3 млн рублей.

Антона Бахаева отправили под домашний арест 14 сентября. До этого он несколько недель находился в следственном изоляторе. Бывшего первого замминистра экономразвития области обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года.

Фото с сайта gubernator74.ru

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